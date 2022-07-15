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мир

Зеленский призывает наказать Россию за удар по Виннице

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 Андрей Позняков
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Последствия ракетного удара по Виннице 14 июля 2022
Последствия ракетного удара по Виннице 14 июля 2022   -   Авторское право  SERGEI SUPINSKY/AFP

Генсек ООН Антониу Гуттериш вслед за Евросоюзом осудил ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе трое детей. Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал демократические страны принять новые меры против России и наказать Москву за убийство мирных жителей:

«Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Больше ни одно государство мира не представляет собой такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно другое государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и жизни простых людей».

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель напомнил в связи с ударом по Виннице, что регулярные убийства мирных жителей – это военное преступление. 

В Москве официально пока не объяснили обстрел города. Главный редактор RT Маргарита Симоньян и российские военные корреспонденты со ссылкой на источники в министерстве обороны утверждают, что главной целью был Дом офицеров – крупнейший в области концертный зал. Там, якобы, находились военнослужащие ВСУ.