Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку

Президент Шри-Ланки подал в отставку. Об этом заявил спикер парламента страны.

"Готабая Раджапакса официально ушёл со своего поста 14 июля 2022 года", - сообщил Махинда Япа Абейвардена, продемонстрировав соответствующий документ с подписью теперь уже экс-главы государства.

Парламент соберётся в субботу, чтобы начать процесс избрания нового президента, добавил спикер. Как ожидается, на это уйдёт до семи дней. Исполняющим обязанности назначен премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Готабая Раджапакса бежал из страны в ночь на среду сначала на Мальдивы, а позже - в Сингапур. К тому его подтолкнули массовые антиправительственные выступления, которые не утихали с апреля. Ланкийцы возлагают на него вину за острый экономический кризис, разразившийся в стране. Протестующие захватили резиденции президента и премьера, требуя их отставки.