English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Шри-Ланка

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Спикер парламента Шри-Ланки объявляет об отставке президента Готабая Раджапаксы. 15 июля 2022 г.
Спикер парламента Шри-Ланки объявляет об отставке президента Готабая Раджапаксы. 15 июля 2022 г.   -   Авторское право  Rafiq Maqbool/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Президент Шри-Ланки подал в отставку. Об этом заявил спикер парламента страны.

"Готабая Раджапакса официально ушёл со своего поста 14 июля 2022 года", - сообщил Махинда Япа Абейвардена, продемонстрировав соответствующий документ с подписью теперь уже экс-главы государства.

Парламент соберётся в субботу, чтобы начать процесс избрания нового президента, добавил спикер. Как ожидается, на это уйдёт до семи дней. Исполняющим обязанности назначен премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Готабая Раджапакса бежал из страны в ночь на среду сначала на Мальдивы, а позже - в Сингапур. К тому его подтолкнули массовые антиправительственные выступления, которые не утихали с апреля. Ланкийцы возлагают на него вину за острый экономический кризис, разразившийся в стране. Протестующие захватили резиденции президента и премьера, требуя их отставки.