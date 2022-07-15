Испания ужесточает борьбу с наследием франкизма

Парламент Испании одобрил резонансный законопроект о борьбе с наследием франкизма. В документе говорится о привлечении к ответственности за преступления франкистского режима и об обязанности государства выяснять судьбы жертв диктатуры. Инициативу предложило правительство левой коалиции при поддержке баскских националистов.

Конечно, государство признаёт, что в результате реализации этого закона должны быть эксгумированы останки жертв гражданской войны. Кто может отказать жертвам в праве на возвращение их останков близким? Кто? Вот, что устанавливает этот закон. Феликс Боланьос министр по вопросам исторической памяти

Инициативу раскритиковали правые и правоцентристы, ссылаясь прежде всего на сотрудничество сторонников законопроекта с баскскими депутатами, которые долгие годы отказывались осуждать теракты группировки ЭТА.

Нельзя позволять ключевым деятелями терроризма принимать законы, и, что ещё хуже, писать историю своих жертв, это совершенно неприлично. Хайме Мигель Матеу депутат Народной партии Испании

По новому закону о сохранении памяти государство обязано наладить розыск более 110 тысяч пропавших без вести в годы гражданской войны, создать банк данных ДНК для идентификации жертв и организовать выплаты репараций родственникам убитых франкистами.