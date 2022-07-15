Испания ужесточает борьбу с наследием франкизма

Испания ужесточает борьбу с наследием франкизмаКомментарии
Парламент Испании одобрил резонансный законопроект о борьбе с наследием франкизма. В документе говорится о привлечении к ответственности за преступления франкистского режима и об обязанности государства выяснять судьбы жертв диктатуры. Инициативу предложило правительство левой коалиции при поддержке баскских националистов.
Инициативу раскритиковали правые и правоцентристы, ссылаясь прежде всего на сотрудничество сторонников законопроекта с баскскими депутатами, которые долгие годы отказывались осуждать теракты группировки ЭТА.
По новому закону о сохранении памяти государство обязано наладить розыск более 110 тысяч пропавших без вести в годы гражданской войны, создать банк данных ДНК для идентификации жертв и организовать выплаты репараций родственникам убитых франкистами.