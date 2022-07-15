Олимпийские чемпионы лицом к лицу

Ежегодный турнир Гран-при по дзюдо в Загребе снова собрал лучших спортсменов планеты. В весе до 48 килограммов серебряный призер чемпионата мира ВакАна КОга выглядела абсолютно уверенной в себе, заставив в финале соперницу сдаться благодаря отличному удушающему приему.

Награду победительнице вручил президент Европейсого союза дзюдо и вице-президент Международной федерации Ласло Тот.

У мужчин в категории до 60 килограммов лучшим был Магжан Шамшадин из Казахстана, завоевавший первое в своей карьере золото Мирового тура.

Его наградил Анте Зигман, глава правления Хорватского агентства по надзору за финансовыми услугами.

Всеобщее внимание в этот день к себе привлекла олимпийская чемпионка Ута Абэ, которая вернулась к международным соревнованиям впервые после Игр в Токио. Молодая японская звезда выглядела блестяще и легко дошла до финала.

Там ей противостояла Дистрия Красичи, которая в Токио завоевала олимпийский титул в весе до 48 килограммов.

Косовская спортсменка также находится в хорошей форме. Поэтому любители дзюдо с нетерпением ждали решающей схватки двух чемпионок.

Поединок получился очень напряженным и изобиловал серией ярких моментов. Его судьба решилась в партере. Японка доказала, что по-прежнему остается королевой в весе до 52 килограммов.

Медали спортсменкам вручила директор по образованию Международной федерации дзюдо Санда Чорак.

Ута Абэ, японская дзюдоистка: "Я и мой брат провели очень счастливое время с семьей после того, как мы оба взяли золото на Олимпиаде в Токио. Теперь у нас новая цель - золото Игр в Париже. Мы настроены решительно".

В категории до 66 килограммов у мужчин молниеносную технику на пути к финалу продемонстрировал азербайджанец Яшар Наджафов.

В решающей схватке с итальянцем Маттео Пирасом он заработал ваза-ари и завоевал золото.

Наградил победителя директор по образованию и тренерской работе Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

Яшар Наджафов, азербайджанский дзюдоист: "Лучшим моментом для меня стал бросок в полуфинале -соде-цури-коми-гоши, это мой любимый и лучший бросок. И, конечно, восхождение на подиум".

В весе до 57 килограммов у женщин снова блеснула одна из самых интересных дзюдоисток последних лет Криста Дегучи. После периода спада канадка показала захватывающее классическое дзюдо.

Грузинке Этери Липартелиани не удалось выдержать этот напор.

Золотую медаль Дегучи вручил генеральный секретарь Хорватского олимпийского комитета Синиша Крайяч.

Любимица местной публики Тихея Тополовец завоевала бронзу. В субботу внимание хорватских болельщиков будет приковано к Барбаре Матич.