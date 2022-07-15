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мир

В Португалии и Франции борются с пожарами

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 Надежда Дрямина
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Лесной пожар близ Ландираса во французском департаменте Жиронда. 14 июля 2022 г.
Лесной пожар близ Ландираса во французском департаменте Жиронда. 14 июля 2022 г.   -   Авторское право  AP/AP

**Более трёх тысяч пожарных ведут борьбу с огнём в Португалии вместе с местными жителями, которые отчаянно пытаются спасти свои дома. 
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Из-за экстремально высоких температур и засухи по всей стране, а особенно в центральной её части, вот уже неделю полыхают лесные массивы. Зафиксировано порядка 200 очагов возгорания. Уничтожено около 10 тысяч гектаров леса. Сотни людей эвакуированы.

В результате пожаров пострадали не менее 135 человек, сообщают местные СМИ. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Португальское правительство продлило режим ЧС как минимум до воскресенья. 40-градусная жара до того времени не спадёт, предупреждают синоптики. Хотя рекордно высокие температуры - далеко не единственная причина пожаров. Власти утверждают, что в 70% случаев они происходят по вине человека.

Во Франции четвёртый день пытаются локализовать два крупных пожара в районе Бордо в департаменте Жиронда в юго-западной части страны**.** Несмотря на усилия около тысячи пожарных и тонны сбрасываемой с вертолётов воды, огонь, подгоняемый сильным ветром, продолжает распространяться. Уничтожено около пяти тысяч гектаров лесных насаждений и пастбищ. Эвакуированы свыше 10 тысяч отдыхающих кемпингов и местных жителей.

Всего в 11 французских департаментах в связи с жарой объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам, температура воздуха здесь начнёт снижаться не раньше вторника.