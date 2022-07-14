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мир

Ни дня передышки: лесные пожары из Западной Европы перебираются в Центральную

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Хорватские пожарные сражаются с огнём у населённого пункта Затон, 13 июля 2022 г.
Хорватские пожарные сражаются с огнём у населённого пункта Затон, 13 июля 2022 г.   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Ни дня передышки: лесные пожары всё ближе подбираются к столице Португалии. В среду 300 пожарных пытались остановить огонь на подступах к достопримечательностям района Сетубал, в 25 километрах к югу от Лиссабона: крепости Палмела и заповеднику Аррабида.

В стране, где свежи воспоминания о смертельных пожарах 2017 года, один человек погиб накануне, 10 пострадали. Столбики термометра в среду достигли отметки 43 градуса, пожарные самолёты и вертолёты работают на пределе возможностей.

В соседней Испании самая тяжёлая ситуация возникла в провинции Саламанка,где 200 пожарным пока не удается взять под контроль крупный очаг возгорания. Горят 4 тысячи гектаров леса, местным властям пришлось эвакуировать 400 человек.

Во Франции "горячей точкой "остается департамент Жиронда:за сутки площадь лесных пожаров здесь увеличилась вдвое, достигнув без малого 3 тысяч гектаров. По данным на сегодня, жертв нет. Власти эвакуировали 6 тысяч туристов из 5 кемпингов, их пока приютил местный выставочный центр.

Из Западной Европы лесные пожары уже перебрались в Центральную: горит округ Шибеник-Книн. Власти привлекли противопожарные самолеты ВВС и отряды военных для помощи пожарным бригадам. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе населенного пункта Затон, где сгорели 20 домов, а местные жители - эвакуированы.