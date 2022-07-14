Рентгенография помогла обнаружить автопортрет Ван Гога

Рентгенография помогла обнаружить автопортрет Ван ГогаКомментарии
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Ранее неизвестный автопортрет Винсента Ван Гога обнаружили сотрудники Национальной галереи Шотландии. Картина была скрыта слоями клея и картона на оборотной стороне одного из полотен художника «Голова крестьянки». Оно принадлежало семье автора романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга, а до начала XX в. несколько раз переходило из рук в руки. Увидеть автопортрет удалось благодаря рентенографии. Теперь его планируют извлечь и отреставрировать.
До извлечения автопортрета Ван Гога из накладного холста посетители смогут увидеть его рентгеновский снимок на выставке. Изображение поместят в специально сконструированный световой короб.