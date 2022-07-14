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Великобритания

Рентгенография помогла обнаружить автопортрет Ван Гога

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 Андрей Позняков
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"Голова крестьянки" и рентгеновский снимок предполагаемого автопортрета Ван Гога
"Голова крестьянки" и рентгеновский снимок предполагаемого автопортрета Ван Гога   -   Авторское право  Neil Hanna via AP

Ранее неизвестный автопортрет Винсента Ван Гога обнаружили сотрудники Национальной галереи Шотландии. Картина была скрыта слоями клея и картона на оборотной стороне одного из полотен художника «Голова крестьянки». Оно принадлежало семье автора романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга, а до начала XX в. несколько раз переходило из рук в руки. Увидеть автопортрет удалось благодаря рентенографии. Теперь его планируют извлечь и отреставрировать.

Когда мы впервые увидели рентгеновский снимок, мы, конечно, были очень взволнованы, совершенно потрясены, до дрожи. Такое крупное открытие двойного холста случается один-два раза в жизни реставратора. И этот случай особенный, потому что, как мы понимаем, это автопортрет, а такие изображения художника, созданные им самим, имеют особое значение, они очень сокровенны.
Лесли Стивенсон
старший реставратор картин Национальной галереи Шотландии

До извлечения автопортрета Ван Гога из накладного холста посетители смогут увидеть его рентгеновский снимок на выставке. Изображение поместят в специально сконструированный световой короб.