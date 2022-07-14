Ракетный удар по Виннице: не менее 17 убитых

По меньшей мере 17 человек погибли в результате ракетного удара по Виннице в центральной Украине, около сотни обратились за медицинской помощью. Это данные офиса генпрокурора. Несколько взрывов прогремели утром в центре города. Сообщается, что ракеты попали в офисное здание, пострадали также жилые дома. Среди убитых – маленький ребёнок.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в сознаиельном выборе гражданских целей для ударов и назвал произошедшее «открытым террористическим актом».