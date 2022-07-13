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мир

Площадь лесных пожаров в Европе не перестаёт расти

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Португалия: спасти то, что осталось, июль 2022 г.
Португалия: спасти то, что осталось, июль 2022 г.   -   Авторское право  EPA/PAULO CUNHA

Один человек погиб в результате лесных пожаров в городе Авейру на севере Португалии, сообщили в Национальном управлении гражданской обороны. Обугленное тело 50-летней женщины было найдено пожарными, когда они осматривали сгоревший лесной массив в муниципалитете Муртоса.

В центральной части страны из-за рекордно высоких температур леса горят с прошлого четверга, сотни человек были эвакуированы.

В пограничной с Португалией испанской провинции Саламанка работе пожарных препятствует сильный ветер. Огонь угрожает местному заповеднику Лас-Батуэкас.

400 жителей деревни Монсагро были эвакуированы и переведены во временный центр, где им оказывают помощь добровольцы Красного Креста.

В соседней Франции министр здравоохранения открыл специальную телефонную линию для всех, кто нуждается в помощи или совете в связи с экстремальной жарой.

В семи западных департаментах объявлен "оранжевый" уровень тревоги. В Жиронде 1 200 гектаров соснового леса уничтожены в результате двух пожаров, согласно последнему отчету префектуры. В тушении огня задействованы 600 пожарных и самолёты Canadair. Местным властям пришлось эвакуировать 6 000 человек, остановившихся в пяти кемпингах в туристической зоне около дюны Пила.