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Франция

Лаванда на юге Франции стала жертвой засухи

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 Вероника Доваль
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Лаванда на юге Франции
Лаванда на юге Франции   -   Авторское право  OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Символический цветок Прованса лаванда — одна из жертв засухи, поразившей юго-восток Франции. Плато Валансоль, знаменитое своими цветами и трюфелями, привлекает множество туристов неповторимыми пышными полями фиолетового цвета, покрывающими эту местность летом. Но, по словам производителя лаванды Шарля Обри, нынешний урожай — один из худших на его памяти.

Шарль Обри, производитель лаванды: "Засуха в этом году - действительно нечто исключительное. Мы уже 30 лет используем новые методы сбора урожая, и это худший год за последние 30 лет, за исключением лет с градом, но град у нас бывает раз в десять лет. А в этом году засуха - это настоящее наказание. Мы соберем только половину урожая".

Производители лаванды и ученые предупреждают об этой проблеме уже несколько лет. Несмотря на трудные времена власти региона Прованс-Альпы-Лазурный берег официально подали заявку на включение его флагманского растения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.