Жара накрыла страны Пиренейского полуострова

Волна тепла, накрывшая часть Европы, достигла Пиренейского полуострова.

В Испании жара наступила во второй раз за сезон. Предупреждение метеорологов об аномально высоких температурах получили большинство населённых пунктов.

По прогнозам, до рекордных отметок столбики термометров поднимутся в двух испанских регионах - Андалусии и Эстремадуре.

"Я не знаю, в какое время дня лучше выходить на улицу, потому что с утра до вечера невыносимо жарко", - жалуется прохожий.

В ближайшие два дня почти по всей Испании ожидается выше +35, а в ряде районов и вовсе больше 40 градусов Цельсия.

Резкий рост температуры отслеживает система спутникового мониторинга климата Земли "Коперник". Как показано в видео, фиолетовым цветом отмечены места, где есть угроза возникновения лесных пожаров.

В Португалии на этой неделе из-за них пострадали 29 человек. В муниципалитете Орен огонь уничтожил две тысячи гектаров растительности. В стране как минимум до пятницы действует режим чрезвычайного положение из-за аномально высоких температур и риска возгорания.

Установлен ряд запретов, например, на использование сельскохозяйственной техники в лесных массивах и окрестностях, запуск фейерверков. Несоблюдение мер пожарной безопасности в условиях режима ЧП строго наказывается.

А в Риме в последний месяц произошла целая серия пожаров. Расследованием занимается полиция, подозревая, что они носят криминальный характер. Из-за последнего пожара небо над итальянской столицей заволокло дымом, на жителей и гостей города обрушился дождь из пепла.