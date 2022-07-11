Оппозиция Шри-Ланки сформирует временное правительство

Оппозиционные партии Шри-Ланки договорились о формировании временного "правительства единства", после того как протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра страны.

Лидеры различных политических движений провели переговоры в воскресенье вечером. Ранее Готабая Раджапакса пообещал сложить с себя полномочия главы государства. Но демонстранты отказываются покидать роскошные особняки, требуя, чтобы президент и премьер официально объявили об отставке.

Их обвиняют в неэффективном управлении, из-за чего на Шри-Ланке разразился экономический кризис. Жители столкнулись с острой нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов.

"В последние пол года люди стояли в очередях - за продуктами, за бензином. Но теперь у них, наконец, появилась надежда", - говорит манифестант.

Антиправительственные выступления в этом южноазиатском островном государстве не утихают с начала апреля.

Также на встрече представители оппозиции Шри-Ланки согласились с тем, что после отставки Раджапаксы временным главой республики станет спикер парламента. А на ближайшее время будут назначены президентские и парламентские выборы.