Текстовая трансляция Euronews | Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге РФ

Текстовая трансляция Euronews | Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге РФКомментарии
В Харькове в результате ракетного обстрела частично разрушен шестиэтажный жилой дом.
В городе Часов Яр в Донецкой области в результате российского удара, нанесенного 9 июля, разрушен пятиэтажный жилой дом. 15 человек погибли, более двадцати остаются под завалами.
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Запрет действует с начала российского вторжения в Украину, 24 февраля.
В Крыму продлено действие высокого уровня террористической опасности.
Украина нанесла удар по российской военной базе в Херсоне. Пророссийские власти города утверждают, что в результате обстрела повреждена больница.
В России заблокирован сайт немецкого издания Die Welt.
В результате российской агрессии в Украине погибло 347 детей и 995 пострадали, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Более 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 11 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Не изменились и данные по раненым - 648", - сказано в сообщении.
Отмечается, что цифры не окончательны, поскольку ведется работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий.
Шведская компания Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник объявила о решении прекратить деятельность в России и передать ведение дел местному менеджменту.
"После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту", - цитирует ТАСС заявление компании.
Литва расширила в понедельник ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на литовскую таможню. Отмечается, что новые ограничения введены в отношении алкоголя, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.
Число жертв ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области выросло до 19 человек. Как сообщает ГСЧС Украины, восемь человек удалось извлечь из-под завалов живыми.
Поисково-спасательная операция продолжается. Люди под завалами дома находятся уже более суток. В многоквартирный дом в ночь на воскресенье попала российская ракета.
Росавиация в 23 раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. До 18 июля "временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", говорится в сообщении ведомства. Одиннадцать российских аэропортов не работают с начала вторжения в Украину, 24 февраля.