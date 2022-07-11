Текстовая трансляция Euronews | Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге РФ

В Харькове в результате ракетного обстрела частично разрушен шестиэтажный жилой дом.

В городе Часов Яр в Донецкой области в результате российского удара, нанесенного 9 июля, разрушен пятиэтажный жилой дом. 15 человек погибли, более двадцати остаются под завалами.

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Запрет действует с начала российского вторжения в Украину, 24 февраля.

В Крыму продлено действие высокого уровня террористической опасности.

Украина нанесла удар по российской военной базе в Херсоне. Пророссийские власти города утверждают, что в результате обстрела повреждена больница.

В России заблокирован сайт немецкого издания Die Welt.