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Текстовая трансляция Euronews | Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге РФ

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 Euronews
Самолёт российских авиалиний, Москва, июль 2022 г.
Самолёт российских авиалиний, Москва, июль 2022 г.   -   Авторское право  AP Photo

В Харькове в результате ракетного обстрела частично разрушен шестиэтажный жилой дом.

В городе Часов Яр в Донецкой области в результате российского удара, нанесенного 9 июля, разрушен пятиэтажный жилой дом. 15 человек погибли, более двадцати остаются под завалами.

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Запрет действует с начала российского вторжения в Украину, 24 февраля.

В Крыму продлено действие высокого уровня террористической опасности.

Украина нанесла удар по российской военной базе в Херсоне. Пророссийские власти города утверждают, что в результате обстрела повреждена больница.

В России заблокирован сайт немецкого издания Die Welt.

10:13

В результате российской агрессии в Украине погибло 347 детей и 995 пострадали, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Более 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 11 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Не изменились и данные по раненым - 648", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цифры не окончательны, поскольку ведется работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий.

10:05

Шведская компания Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник объявила о решении прекратить деятельность в России и передать ведение дел местному менеджменту.

"После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту", - цитирует ТАСС заявление компании.

10:03

Литва расширила в понедельник ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на литовскую таможню. Отмечается, что новые ограничения введены в отношении алкоголя, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

09:56

Число жертв ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области выросло до 19 человек. Как сообщает ГСЧС Украины, восемь человек удалось извлечь из-под завалов живыми.

Поисково-спасательная операция продолжается. Люди под завалами дома находятся уже более суток. В многоквартирный дом в ночь на воскресенье попала российская ракета.

09:26

Росавиация в 23 раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. До 18 июля "временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", говорится в сообщении ведомства. Одиннадцать российских аэропортов не работают с начала вторжения в Украину, 24 февраля.