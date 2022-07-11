Модильяни: пять картин в одной

Три ранее неизвестных эскиза Амедео Модильяни обнаружили кураторы израильского музея Гехта при Университете Хайфы под слоем краски на одной из его картин, которая назывется "Обнажённая в шляпе". Незавершённые работы знаменитого итальянского художника еврейского происхождения стали видны после того, как холст был подвергнут рентгеновскому излучению в рамках судебно-медицинской экспертизы для предстоящей масштабной выставки в Фонде Барнса в Филадельфии.

"Обнажённая в шляпе" Модильяни - картина необычная. По обе стороны полотна написаны портреты в противоположных направлениях: посетителей, входящих в галерею, встречает перевернутый портрет обнажённой женщины, на реверсе - портрет Мод Абрантес, подруги художника.

"Обнажённая в шляпе" относится к началу карьеры Модильяни, вскоре после того, как он переехал в Париж из Италии и отчаянно пытался найти покупателей своего искусства.

Картина была куплена основателем музея Гехта в 1983 году, и теперь известно, что она состоит из пяти разных работ, написанных одна поверх другой - вероятно, из-за необходимости сэкономить деньги для новых полотен.