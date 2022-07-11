English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Модильяни: пять картин в одной

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Картина Амадео Модильяни "Обнажённая в шляпе"
Картина Амадео Модильяни "Обнажённая в шляпе"   -   Авторское право  AFP

Три ранее неизвестных эскиза Амедео Модильяни обнаружили кураторы израильского музея Гехта при Университете Хайфы под слоем краски на одной из его картин, которая назывется "Обнажённая в шляпе". Незавершённые работы знаменитого итальянского художника еврейского происхождения стали видны после того, как холст был подвергнут рентгеновскому излучению в рамках судебно-медицинской экспертизы для предстоящей масштабной выставки в Фонде Барнса в Филадельфии.

"Обнажённая в шляпе" Модильяни  - картина необычная. По обе стороны полотна написаны портреты в противоположных направлениях: посетителей, входящих в галерею, встречает перевернутый портрет обнажённой женщины, на реверсе - портрет Мод Абрантес, подруги художника.

"Обнажённая в шляпе" относится к началу карьеры Модильяни, вскоре после того, как он переехал в Париж из Италии и отчаянно пытался найти покупателей своего искусства.

Картина была куплена основателем музея Гехта в 1983 году, и теперь известно, что она состоит из пяти разных работ, написанных одна поверх другой - вероятно, из-за необходимости сэкономить деньги для новых полотен.