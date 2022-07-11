Возвращение Тедди Ринера

Третий день турнира Большого шлема по дзюдо в Венгрии начался с назначения Пала Шмитта, бывшего венгерского президента, послом Международной федерации дзюдо. Вступив в должность, он вручил президенту Европейского союза дзюдоистов Ласло Тоту награду Международного комитета «Фэйр плэй».

Восходящая звезда японского дзюдо Мурао Санширо продемонстрировал быстрый и резкий стиль, одолев итальянца Кристиана Парлати и завоевав золото. Медали вручила вице-президент CNN по рекламным продажам Коринна Келлер.

Выступая в новой для себя весовой категории до 78 кг, итальянка Алис Белланди произвела сенсацию, победив олимпийскую чемпионку израильтянку Инбар Ланир. Медаль ей вручил член Международной федерации дзюдо Харуки Уэмура, директор института Кодокан.

– Поначалу я волновалась, – делится Беланди, – но затем мне было нечего терять, нужно было просто бороться, применять дзюдо, быть уверенной в себе, думать о том, что делаешь – и это срабатывает.

В весовой категории до 100 кг Иида Кентаро продемонстрировал отличную форму, победив чемпиона мира Николоза Шеразадишвили. В финале японский спортсмен сразился с Варламом Липартелиани, получив преимущество в ваза-ари. Медаль ему вручил Мустафа Берраф, президент Ассоциаци национальных олимпийских комитетов Африки.

У женщин в категории более 78 кг Вакаба Томита из Японии прорвалась в финал и победила одну из самых титулованных дзюдоисток всех времён кубинку Идалис Ортис. Медали вручал вице-президент Международной федерации дзюдо Карлос Зегарра.

В весовой категории более 100 кг соревнования ознаменовались возвращением настоящей суперзвезды дзюдо Тедди Ринера. Десятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный призёр Олимпийских игр в личном зачёте, а также действующий чемпион смешанной команды на Олимпийских играх завоевал золотую награду. Медали вручал главный казначей Международной федерации дзюдо Насер Аль Тамими.

– Сегодня я вернулся, через год после Олимпийских игр, – говорит Ринер. – После моей многолетней карьеры непросто вернуться на турнир Большого Шлема. Для меня это отличный день, я знаю теперь свой уровень на международной арене.

Последний день турнира в Будапеште стал весьма успешным для венгерской команды. Лучше всех выступил Жомбор Вег, завоевавший свою первую медаль в турнире Большого шлема! Его шумно приветствовали местные болельщики, что стало ярким завершением великолепного турнира, который принимал Будапешт.