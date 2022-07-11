Полиция разогнала акцию протеста вкладчиков в провинции Хэнань

Полиция города Чжэнчжоу в провинции Хэнань применила силу для разгона акции протеста вкладчиков Народного банка Китая. Десятки людей задержаны. Очевидцы сообщают, что полицейские избивали женщин и пожилых людей. Участники акции протеста потребовали вернуть свои вклады и обвинили местные власти в коррупции.

Четыре отделения банка в апреле заморозили депозиты, объяснив это кризисом наличности, в результате чего тысячи людей остались без доступ к своим сбережениям.

С апреля встревоженные клиенты банка проводят демонстрации. Власти пытаются ограничить передвижения людей по провинции под предлогом борьбы с коронавирусом. Так, в июне многие ехавшие на демонстрацию сообщили, что их статус в мобильном приложении внезапно поменялся с зеленого на красный, вынудив их самоизолироваться согласно закону, хотя они не были заражены коронавирусом. Известно о десятках вкладчиков, которых сопроводили в специальные отели и затем на поезд.

После воскресного протеста банковский регулятор провинции Хэнань опубликовал заявление, в котором говорится, что соответствующие департаменты ускорили проверку информации о средствах клиентов. Полиция города Сюйяан, расположенного рядом с Чжэнчжоу, сообщила в воскресенье, что недавно были арестован члены преступной группировки, которых обвиняют в контролировании банковских операций в провинции с 2011 года и незаконном переводе средств, в связи с чем их активы были изъяты и заморожены.