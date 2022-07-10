Второй день турнира Большого шлема по дзюдо, который проводится в столице Венгрии Будапеште, начался с приветствия более 200 юных украинских дзюдоистов, бежавших в эту страну. Они вышли на татами, где проводятся состязания и выступают их любимые спортсмены. Приветствию предшествовала минута молчания в память о Синдзо Абэ, экс-премьер-министре Японии, ставшем жертвой покушения.

Соревнования открыли президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки и вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

У женщин в категории до 63 кг японская спортсменка Мегуми Хорикава в схватке с польской дзюдоисткой Анжеликой Шиманской забила ваза-ари. Она уже в третий раз завоёвывает золото Большого шлема. Медали вручал президент Черногории Мило Джуканович.

– Я действовала так же, как на тренировке, и была очень рада, когда забила иппон, но потом его заменили на ваза-ари, и меня это немного расстроило, – делится Мегуми Хорикава. – Но я довольна, что смогла продолжить, сохраняя темп.

У мужчин в весовой категории до 73 кг азербайджанец Хидаят Гейдаров сумел одолеть действующего чемпиона мира Лашу Шавдатуашвили в дополнительное время Golden Score. Медаль вручил ему венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. Гейдаров не скрывал радости от своей победы:

– Когда я утром проснулся, чувствовал себя очень бодрым и был уверен, что выйду в финал. А попав в финал, я ни за что не отдам победу сопернику, так что я знал, что получу золотую медаль.

В категории до 70 кг японская дзюдоистка Саки Низоэ смогла противостоять натиску Мириам Буткерайт из Германии, забив иппон, на радость своим болельщикам. Медаль вручил ей исполнительный директор банка OTP Шандор Чани.

В весовой категории до 81 кг бразилец Гильерме Шмидт победил серебряного призёра Олимпийских игр Саида Моллаеи. Медали вручал министр спорта Венгрии Адам Шмидт.

Среди болельщиков было немало детей, они шумно подбадривали своих кумиров, состязавшихся на татами. В воскресенье здесь пройдут поединки тяжеловесов.