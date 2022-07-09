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Шри-Ланка

Президент Шри Ланки бежал из резиденции в Коломбо

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 Кнарик Хачатрян
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Штурм президентской резиденции в столице Шри Ланки Коломбо
Штурм президентской резиденции в столице Шри Ланки Коломбо   -   Авторское право  Amitha Thennakoon/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из своей резиденции в Коломбо, на территорию которой ворвались протестующие. В штурме здания в правительственном квартале приняли участие тысячи человек, некоторые из них были в касках и с национальными флагами. Полицейские и военные стреляли в воздух и выстроили стену из щитов, но не смогли сдержать огромную толпу. В результате столкновений пострадали более 20 человек.

В Шри-Ланке, столкнувшейся с сильнейшим экономическим кризисом в последнее время народные волнения не прекращаются. Протестующие считают, что президент Раджапакса ответствен за худший кризис со времён обретения независимости в 1948 году. Ранее полиция ввела комендантский час в столице Шри-Ланки и прилегающих районах, а до этого применила слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов.