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США

ЕС и ООН выступили за "структурное партнёрство"

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Урсула фон дер Ляйен и Антониу Гутерриш в Нью-Йорке, 7 июля 2022 г.
Урсула фон дер Ляйен и Антониу Гутерриш в Нью-Йорке, 7 июля 2022 г.   -   Авторское право  European Union by AP

Первый диалог на высоком уровне состоялся между ООН и ЕС в Нью-Йорке. Его участники заявили о необходимости совместной работы в контексте глобального продовольственного и энергетического кризиса как следствия российского вторжения в Украину.

Ни одна страна не может решить эти проблемы в одиночку. Нужен многосторонний подход, но не какой попало, потому что ни одна организация не может решить проблемы сегодняшнего мира в одиночку. Нужен структурный многосторонний подход, и партнерство между ЕС и ООН - фундаментальная основа для этого
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

Участники диалога подчеркнули, что встреча проходит "в решающий момент", потому что "мир находится в точке перелома" и глобальная система, "в основе которой - Организация Объединенных Наций, находится под угрозой". Речь идёт не только о многочисленных вооружённых конфликтах,но и о "климатической чрезвычайной ситуации".

Мы едва оправились от пандемии COVID, когда Россия начала бессмысленное и жестокое вторжение в Украину с ужасными последствиями не только для страдающих каждый день граждан Украины, но и в глобальном масштабе
Урсула фон дер Ляйен
председатель Еврокомиссии

Лучшим доказательством прочных связей между ООН и ЕС, по словам фон дер Ляйен, служит то, что 27 стран-членов Евросоюза являются крупнейшими финансовыми донорами ООН, предоставляя 14 миллиардов евро в год.