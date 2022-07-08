ЕС и ООН выступили за "структурное партнёрство"Комментарии
Первый диалог на высоком уровне состоялся между ООН и ЕС в Нью-Йорке. Его участники заявили о необходимости совместной работы в контексте глобального продовольственного и энергетического кризиса как следствия российского вторжения в Украину.
Участники диалога подчеркнули, что встреча проходит "в решающий момент", потому что "мир находится в точке перелома" и глобальная система, "в основе которой - Организация Объединенных Наций, находится под угрозой". Речь идёт не только о многочисленных вооружённых конфликтах,но и о "климатической чрезвычайной ситуации".
Лучшим доказательством прочных связей между ООН и ЕС, по словам фон дер Ляйен, служит то, что 27 стран-членов Евросоюза являются крупнейшими финансовыми донорами ООН, предоставляя 14 миллиардов евро в год.