Британские СМИ сообщают о предполагаемой отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра

Британские СМИ сообщают о предполагаемой отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министраКомментарии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку, об этом сообщают британские СМИ. Согласно источникам, на которые они ссылаются, уже в ближайшие несколько часов Джонсон выступит с соответствующим заявлением. К этому его призвали даже бывшие члены его кабинета.
Репутации премьера серьёзно повредила история с вечеринками в период антиковидных ограничений и скандальный уход с поста назначенного им замминистра иностранных дел. Последовавшая отставка целого ряда членов правительства сделала положение премьер-министра ещё более шатким.
При этом до самого последнего времени британский премьер заявлял, что не покинет свой пост, поскольку в условиях нынешнего кризиса правительство не должно прерывать свою работу.