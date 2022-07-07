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Тайвань

Жителей Тайваня учат воевать

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Жители Тайваня на курсах по ГО и ведению боевых действий. 7 июля 2022 г.
Жители Тайваня на курсах по ГО и ведению боевых действий. 7 июля 2022 г.   -   Авторское право  AP Photo

Этот мужчина в камуфляже, бегущий со штурмовой винтовкой наперевес, вовсе не солдат. И оружие у него - не настоящее. Это обычный житель Тайваня, который, как и многие, проводит выходные на занятиях по ведению боёв в черте города и гражданской обороне.

Так жители острова готовятся к возможному вторжению Китая, считая угрозу вполне реальной.

Макс Чанг, директор Polar Light Training:
"С начала российско-украинской войны - c конца февраля -число обучающихся на наших курсах увеличилось в два-четыре раза. С тех пор, как военные самолеты Китая стали всё чаще совершать втордение в наше воздушное прстранство, беспокойство тайваньцев усилилось".

В 2021-м число китайских боевых самолётов, отправленных в воздушное пространство Тайваня, удвоилось по сравнению с годом предыдущим. В нынешнем году уже зафиксировано рекордное число вылетов - почти 380.

Тайвань более 70 лет управляется собственной администрацией. Пекин же считает остров одной из провинций Китая и мечтает о воссоедининии.

Рут Лам, слушательница курса по стрельбе для начинающих:
"По-моему, напряжённость в отношениях между США и Китаем способствовала усугублению кризиса в Тайваньском проливе. Я подумала: а что, если разразится война? Если бы у меня были хоть какие-то базовые навки владения оружием, я, возможно, смогла бы защитить себя и свою семью".

Согласно данным майского опроса, свыше 60% тайваньцев готовы взяться за оружие, если Китай решит вторгнуться на территорию острова.