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мир

Задержаны контрабандисты

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Задержаны контрабандисты
Задержаны контрабандисты   -   Авторское право  مات دنهام/أ ب

Полиция нескольких европейских стран провела крупную операцию против преступной сети, занимавшейся переправкой нелегальных мигрантов в Великобританию. Для этой цели контрабандисты использовали небольшие лодки. По ряду оценок, за последние год-полтора они смогли переправить через Ла-Манш около 10 000 человек. В операции были задействованы сотрудники правоохранительных органов Бельгии, Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии.