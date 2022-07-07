Задержаны контрабандисты

Полиция нескольких европейских стран провела крупную операцию против преступной сети, занимавшейся переправкой нелегальных мигрантов в Великобританию. Для этой цели контрабандисты использовали небольшие лодки. По ряду оценок, за последние год-полтора они смогли переправить через Ла-Манш около 10 000 человек. В операции были задействованы сотрудники правоохранительных органов Бельгии, Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии.