Судебный процесс по делу об обрушении моста в Генуе

В Италии открылся судебный процесс по делу об обрушении автомобильного моста Моранди в Генуе. 4 года назад жертвами катастрофы стали 43 человека. На скамье подсудимых 59 обвиняемых в убийстве и создании угрозы транспортной безопасности, включая занимавшего на момент трагедии должность главного управляющего компании "Автострада Италии" Джованни Кастелуччи.

Глава комитета жертв родственников Эгле Поссетти говорит: "У меня в голове не укладывается, что семья Бенеттон, крупнейшие акционер компании "Автострада Италии", до сих пор не извинилась. Они всегда вели себя с оборонительной позиции. Мы думаем, что такое поведение всегда было неприемлемым".

Мост Моранди, открытый в 1967 году, был связующим звеном на ключевой автотрассе между Италией и Францией.

Сторона обвинения заявляет, что этот мост был бомбой замедленного действия, а руководство компаний, отвечавших за работу и техническое состояние моста, знали о риске обрушения, но не хотели финансировать ремонт, чтобы сохранить дивиденды акционеров.

По делу проходят около 160 свидетелей, включая сотрудников этих компаний.

В результате политического и общественного давления семья Бенеттон отказалась от своей доли в "Автострада Италии".