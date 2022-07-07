Курс форинта снижается на фоне инфляции и бюджетного дефицита

Венгерский Центробанк вновь повысил недельную ставку по депозитам, на этот раз на 200 базисных пунктов дo 9.75%, это самый высокий показатель в Европе. На этой неделе курс форинта — национальной валюты Венгрии — опустился до рекордно низких значений.

"Сегодня решение находится в руках правительства, только оно сможет укрепить форинт, они просто должны обратиться к Брюсселю и заявить, что мы хотим заключить соглашение и готовы пойти на политические жертвы", — полагает аналитик Кароль Беке (Portfoliо).

Повышением банковских ставок власти Венгрии пытаются сдержать курс форинта. Инфляция, дефицит бюджета и недостаточный доступ Венгрии к фондам ЕС подталкивают инвесторов к распродаже рискованного актива

"Я поменял все свои деньги на евро, когда курс был 400 форинтов, и правильно сделал", — говорит житель Будапешта.

С начала российского вторжения в Украину венгерская валюта потеряла более 10%, это самое значительно снижение после Турции среди 23 развивающихся стран, за которыми следят экономисты Bloombeg.