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Текстовая трансляция Euronews | Ночной обстрел Харькова

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Здание в Салтовке, Харьков, пострадавшее от обстрелов российской армии
Здание в Салтовке, Харьков, пострадавшее от обстрелов российской армии   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Первые украинские военные прибыли в Великобританию на обучение, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Они пройдут курс, основанный на базовой военной подготовке Великобритании, что включает обучение обращению с оружием, первую помощь на поле боя, боевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.

Число погибших в результате массированного обстрела во вторник возросло до двух, ранены 7 человек, сообщил мэр Славянска Вадим Лях. "По результатам вчерашнего обстрела у нас двое погибших и семь раненых. Всего с начала масштабных боевых действий в громаде погибли 17 человек и ранены 67 человек", - написал он в Фейсбуке.

В России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца

Причиной остановки стало отсутствие лицензии на экспорт. С середины мая на такую деятельность надо получать разовые лицензии, однако пока не было выдано ни одной. До войны почти половина объема свинца экспортировалась в ЕС и Швейцарию.

Славянск в Краматорском районе Донецкой области может стать следующим ключевым сражением за Донбасс. Российские войска расположены примерно в 16 километрах к северу от города, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.