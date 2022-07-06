Врачи уезжают из Турции из-за падения уровня жизни

Все больше врачей эмигрируют из Турции. По данным Турецкой медицинской ассоциации, в прошлом году страну покинули свыше 1400 специалистов, а в минувшем июне уехали 229.

Анестезиолог Тахсин Чинар работает в государственной больнице в Стамбуле, но планирует сменить свою профессию и стать юристом. "Я знаю, что четверть медиков из госучреждений в моем окружении изучают иностранные языки. Большинство из них учат немецкий, они ждут окончания своего контракта здесь и планируют уехать работать в Германию в качестве специалистов. Это очень серьезная утечка мозгов, утечка трудовых ресурсов, но я не осуждаю их, потому что наша профессия по-настоящему здесь не ценится", — говорит он.

На днях турецкое правительство повысило зарплаты бюджетников на 40%, но это решение не сможет в достаточной мере сгладить рост стоимости жизни.

Экономист Энес Озкан уверен, что утечка мозгов напрямую связана с чрезмерно высокой инфляцией. "Конечно, прежде чем обращать внимание на инфляцию, необходимо разобраться в причинах. И в действительности плохая экономическая модель Турции создает инфляцию", — говорит он.

По официальным данным, в июне инфляция в Турции ускорилась до 78,6% в годовом выражении, а продукты питания и алкоголь подорожали в два раза. Но по оценкам аналитиков, реальный показатель может составлять 176%.