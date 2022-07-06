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Франция

Призыв к политическим компромиссам в напряженной атмосфере

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 Euronews
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Премьер-министр Франции обратилась к депутатам с программной речью
Премьер-министр Франции обратилась к депутатам с программной речью   -   Авторское право  Christophe Ena/AP

В Национальном собрании Франции впервые с программным заявлением выступила новый премьер-министр страны Элизабет Борн. По итогам парламентских выборов абсолютного большинства мандатов в нижней палате не имеют ни правящий блок, ни какая-либо из оппозиционных партий. 

Борн начала свое выступление с призыва к компромиссам и заявила, что обеспечение независимости в энергетической сфере, укрепление обороноспособности и гарантии равенства станут приоритетами.  нового правительства

Из Парижа передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес:

"В Национальном собрании атмосфера была напряженной. Премьер-министр Элизабет Борн выступала перед довольно враждебно настроенной аудиторией, ее речь не сколько раз прерывали возгласами и репликами некоторые депутаты. Элизабет Борн попробовала обратиться к ряду наиболее важных для Франции задач, согласно администрации президента Эммануэля Макрона. Она много говорила об энергетическом кризисе, но также и об изменении климата, национальной безопасности и о мире в Европе. Но основная идея заявления новой главы правительства — это призыв к политическому компромиссу. Элизабет Борн попросила депутатов работать сообща, чтобы построить новую модель, которая может справиться со своими задачами. Но даже если это заявление и служит сигналом предстоящих событий, премьер-министру будет непросто найти поддержку для этого проекта".