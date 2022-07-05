Текстовая трансляция Euronews | Япония ужесточает санкции против России

Губернаторы Курской и Брянской областей сообщили об обстреле поселков, находящихся вблизи российско-украинской границы .

По данным на 5 июля, более 989 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России: 345 детей погибли и более 644 ранены.

Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 12 июля. Ограничение было введено 24 февраля и с тех пор продлевалось 22 раза.

Швеция и Финляндия подпишут договор о вступлении в НАТО 5 июля. Страны завершили формальные переговоры о вступлении в Североатлантический союз за один раунд, сообщается на официальном сайте НАТО.

Япония ввела запрет на импорт золота из России и предоставление РФ трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг, сообщил японский Минфин. Власти страны также внесли в санкционный список 57 граждан России, а также пяти физлиц "причастных к дестабилизации восточной Украины".