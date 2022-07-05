Текстовая трансляция Euronews | Япония ужесточает санкции против России

Текстовая трансляция Euronews | Япония ужесточает санкции против РоссииКомментарии
Губернаторы Курской и Брянской областей сообщили об обстреле поселков, находящихся вблизи российско-украинской границы .
По данным на 5 июля, более 989 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России: 345 детей погибли и более 644 ранены.
Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 12 июля. Ограничение было введено 24 февраля и с тех пор продлевалось 22 раза.
Швеция и Финляндия подпишут договор о вступлении в НАТО 5 июля. Страны завершили формальные переговоры о вступлении в Североатлантический союз за один раунд, сообщается на официальном сайте НАТО.
Япония ввела запрет на импорт золота из России и предоставление РФ трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг, сообщил японский Минфин. Власти страны также внесли в санкционный список 57 граждан России, а также пяти физлиц "причастных к дестабилизации восточной Украины".
Губернатор Брянской области сообщил Александр Богомаз об обстреле села Зерново в Суземском районе "со стороны Украины".
"Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в Телеграм-канале.
Утром 5 июля об обстрелах приграничных сел Курской области сообщил глава региона Роман Старовойт.
Япония ужесточает санкции против России, сообщается на сайте Министерства финансов страны.
В санкционный список внесены ещё 90 физических лиц и компаний, в их числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова , глава "Росгеологии" Сергей Горьков, жена основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его сыновья, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.
Кроме того, вводятся экспортные ограничения в отношении 65 российских и 25 белорусских компаний в сферах авиастроения и судостроения, а также запрет на импорт российского золота.
Таким образом под японские санкции уже попали около 800 граждан России, Беларуси, самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также около 300 российских компаний и организаций.