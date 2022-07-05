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Чили

Чили: проект новой конституции и протесты студентов

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Проект новой конституции Чили
Проект новой конституции Чили   -   Авторское право  Luis Hidalgo/Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserve

В столице Чили полиция применила водомёты против студентов, требующих улучшения условий получения образования. В тот же день президенту страны был передан проект новой конституции, по вопросу принятия которой в Чили через два месяца пройдёт референдум. Действующая конституция была принята в 1980 году, в период военной диктатуры Аугусто Пиночета. По опросам, большинство граждан выступают за смену основного закона, но выражают недовольство предложенным проектом.