Чили: проект новой конституции и протесты студентов

В столице Чили полиция применила водомёты против студентов, требующих улучшения условий получения образования. В тот же день президенту страны был передан проект новой конституции, по вопросу принятия которой в Чили через два месяца пройдёт референдум. Действующая конституция была принята в 1980 году, в период военной диктатуры Аугусто Пиночета. По опросам, большинство граждан выступают за смену основного закона, но выражают недовольство предложенным проектом.