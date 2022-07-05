День независимости США: Байден призвал к единству

Президент США Джо Байден назвал стрельбу в Хайленд-Парке примером «бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, которое вновь принесло горе американскому сообществу». Эти слова прозвучали в традиционном выступлении президента по случаю Дня независимости США. Байден также упомянул и о других серьёзных проблемах – как за рубежом, так и в самой стране, где недавно Верховный суд лишил женщин права на аборт:

– Мы отмечаем 4 июля в критический момент. Наша экономика растёт, но не без трудностей. Свобода под угрозой. Происходят нападения – как здесь, так и за границей. В последние дни появились основания думать, что эта страна движется назад. Что свобода сокращается. Отняты права, которые, как мы полагали, были гарантированы. Это напоминание о том, что всё ещё продолжается битва за душу Америки, которая идёт уже более 200 лет.

По данным опросов, популярность Байдена в США продолжает падать, составляя теперь лишь около 40%. Стремясь поправить положение, президент упомянул и о достижениях своей администрации:

– Мы восстанавливаем свой образ жизни в условиях пандемии. Вакцины доступны почти каждому американцу. Ограничения сняты, мы вновь собрались в Белом доме 4 июля и, несмотря на все трудности, у Америки самая сильная экономика в мире.

В завершение своей речи Байден призвал граждан к единению, что, по мнению наблюдателей, стало косвенным признанием усиления раскола в американском обществе.