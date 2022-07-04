Международная помощь Украине в обмен на реформы

На реконструкцию страны потребуется не менее 750 миллиардов долларов и эти деньги можно получить за счет замороженных на Западе российских средств. С такой оценкой выступил премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль в швейцарском Лугано, где проходит конференция, посвященная восстановлению Украины, пострадавшей в результате российского военного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к собравшимся по видеосвязи. "Это не какое-то локальное нападение где-то на востоке Европы, нет, это нападении с территории России на наши общие ценности. Поэтому и реконструкция Украины — это тоже не локальный проект, проект одной страны, а задача для всего демократического мира, для всех стран, которые могут заявить о своей цивилизованности", — отметил украинский лидер.

В конце июля Украины получит первый транш макрофинансовой помощи из ЕС в размере миллиарда евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Украине необходимо побороться с коррупцией.

"Украине нужны будут смелые реформы, но которые необходимы для западных инвестиций. Мы все знаем насколько огромны масштабы разрушений и затраты растут с каждым днем этой бессмысленной войны", — сказала председатель ЕК.

В донорской конференции принимают участие представители более 40 государств и более 20 международных организаций. Владимир Зеленский отметил, что не видел некоторых членов делегации в Украине все месяцы войны и пригласил их вернуться в Украину, где они работают.