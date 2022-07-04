Переезд в Турцию из-за несогласия с войной

"Четыре месяца назад я был российском комиком, потом я высказался против войны, сейчас я путешествующий комик": Денис Чужой сегодня выступает и живет в Стамбуле. После начала российского вторжения в Украину он вместе женой решил покинуть Москву.

"Мы подумали, что ничего хорошего в России не произойдет в ближайшие годы и поэтому можно попробовать начать новую жизнь в другой стране", — говорит Денис.

"Россияне выбирают Стамбул по многим причинам. Сюда есть прямые рейсы, несмотря на то, что другие страны закрыли свое воздушное пространство, здесь можно оставаться без визы несколько месяцев. Но все это не делает из путешествие проще", — передает из Стамбула корреспондент Euronews Кристина Йовановски.

Некоторые выходцы из России создали группы помощи . Администраторы говорят, что с ними связались уже тысячи людей. На данный момент содействие получили 250 человек, приехавших в Турцию.

"Многие уехали, потому что иначе они подверглись бы риску ареста, риску реального тюремного заключения, просто потому что они считают, что война — это неправильно, они выступают против. Но в Турции непросто найти работу, язык также является определенным препятствием", — говорит соосновательница группы The Ark Ева Раппорт.

По данным официальной статистки, в мае россияне были на первом месте среди иностранных покупателей недвижимости в Турции.

Денис Чужой планирует переехать в США или Европу. Он говорит, что в Стамбуле у него появилась возможность построить свою карьеру на английском языке. В своих шутках он находит утешение: "Когда пишешь шутки, то обращаешь внимание на проблемы в своей жизни, поэтому моя работа — переписать жизнь так, чтобы она была лучше чем в реальности".

В Турцию от преследований бежали и сотни российских журналистов. Между на днях в Турции были ужесточены правила получения ВНЖ.