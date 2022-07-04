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США

Стрельба на параде в пригороде Чикаго, есть погибшие и пострадавшие

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 Euronews
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Зрители бежали с места стрельбы в панике
Зрители бежали с места стрельбы в панике   -   Авторское право  Tyler Pasciak LaRiviere/AP

Массовая стрельба на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк в штате Иллинойс. По последним данным, погибли не менее шести человек, свыше 20 пострадали и были доставлены в больницу. 

Сотни людей в панике бежали с места происшествия. В этом районе и других близлежащих населенных пунктах праздничные мероприятия отменены. 

Полиция разыскивает подозреваемого, который успел скрыться, по данным правоохранительных органов, это белый мужчина с длинными черными волосами в возрасте 18-20 лет. Местные СМИ  сообщают, что стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада. Очевидцы слышали более 20 выстрелов. 

В последнее время практически ни один день в США не обходится без стрельбы по людям. Неделю назад в стране был принят двухпартийный законопроект о контроле над оборотом стрелкового оружия, разработка которого началась в мае после убийства детей в школе в Ювальде, штат Техас и стрельбы в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк.