Стрельба на параде в пригороде Чикаго, есть погибшие и пострадавшие

Массовая стрельба на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк в штате Иллинойс. По последним данным, погибли не менее шести человек, свыше 20 пострадали и были доставлены в больницу.

Сотни людей в панике бежали с места происшествия. В этом районе и других близлежащих населенных пунктах праздничные мероприятия отменены.

Полиция разыскивает подозреваемого, который успел скрыться, по данным правоохранительных органов, это белый мужчина с длинными черными волосами в возрасте 18-20 лет. Местные СМИ сообщают, что стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада. Очевидцы слышали более 20 выстрелов.

В последнее время практически ни один день в США не обходится без стрельбы по людям. Неделю назад в стране был принят двухпартийный законопроект о контроле над оборотом стрелкового оружия, разработка которого началась в мае после убийства детей в школе в Ювальде, штат Техас и стрельбы в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк.