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Швейцария

В Лугано обсудят восстановление Украины

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 Euronews
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В Лугано обсудят восстановление Украины
В Лугано обсудят восстановление Украины   -   Авторское право  dfae.admin.ch

Премьер-министр и спикер парламента Украины прибыли в швейцарский город Лугано, где сегодня открывается конференция по восстановлению Украины. В мероприятии, которое продлится два дня, принимают участие лидеры десятков стран и различных международных организаций. Они намерены обсудить планы восстановления страны несмотря на то, что боевые действия там до сих пор продолжаются.

Конференция была запланирована задолго до их начала. Тогда предполагалось посвятить её обсуждению идущих в стране реформ, но затем главной темой стала предстоящая послевоенная реконструкция. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи примет участие в конференции, где будут представлены различные проекты в области инфраструктуры, безопасности, цифровой экономики, а также пути диверсификации энергоресурсов. По данным СМИ, для этих целей могут быть выделены средства, превышающие 500 миллиардов евро, причём большую часть этой суммы предоставит Европейский союз.