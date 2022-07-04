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Украина

Война лишила украинцев отдыха

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На берегу Днепра в Киеве
На берегу Днепра в Киеве   -   Авторское право  Кадр из видео AFP

Российская военная агрессия лишила украинцев отдыха. Относительное спокойствие в Киеве позволяет жителям столицы и бежавшим от боевых действий из других регионов провести на берегу Днепра жаркие летние дни. В этом году власти официально не открывают купальный сезон в городе, но места отдыха были проверены на наличие взрывоопасных предметов, закрыты несколько зон.

"Обычно летом мы ездили в Крым, потому что мы из Крыма, но даже такую тяжелую и сложную дорогу у нас забрали, мы теперь не можем туда съездить на лето... Каждый день слезы, я такого морального стресса не испытывала никогда", — рассказывает Вера. 

"В этом году мы планировали и на Черное море, планировали поехать в Турцию либо Египет, чтобы сыну было интересно посмотреть, например, на египетские пирамиды. Планы такие были, они теперь они, как говорится, накрылись медным тазом", — рассказывает Иван.   

Армия РФ отступила от Киева несколько месяцев назад, но о непрекращающейся войне напоминают сигналы воздушной тревоги и комендантский час.