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Израиль

Гибель Ширин: "непреднамеренный огонь"

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 Euronews
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Ширин Абу Акле
Ширин Абу Акле   -   Авторское право  Majdi Mohammed/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Причиной гибели журналистки телеканала Аль-Джазира Ширин Абу Акле с большой вероятностью мог стать огонь, открытый с позиций израильских военных. С таким заявлением выступил Госдепартамент США по результатам расследований, подчеркнув, что "нет оснований считать убийство женщины преднамеренным".

Израиль со своей стороны заявил, что продолжит свое собственное расследование произошедшего 11 мая, несмотря на то, что Палестинская автономия отказывается от сотрудничества. Ее власти целиком возлагают вину за смерть Ширин на израильтян.