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мир

Стрельба в Копенгагене: вопросы без ответа

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 Кнарик Хачатрян
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Стрельба в торговом центре Копенгагена
Стрельба в торговом центре Копенгагена   -   Авторское право  Olafur Steinar Rye Gestsson/AP

Много вопросов остаются без ответа в Дании после стрельбы, в результате которой трое погибли и четверо были серьезно ранены в торговом центре Копенгагена в воскресенье. Столичная полиция пока исключает террористический мотив. Задержанный, 22-летний датчанин , имел проблемы с психикой и действовал в одиночку.

Серен Томассен, начальник полиции Копенгагена: "Для меня важно подчеркнуть, что работа, которую мы проделали за одну ночь, не указывает на то, что подозреваемый работал вместе с другими или что ему кто-то помогал".

Полиция до сих пор не знает, почему подозреваемый застрелил нескольких человек, которых он якобы выбрал наугад. Но они считают, что нападение было инсценировано. 

В момент происшествия в этом районе находились сотни людей, пришедшие на концерт британского певца Гарри Стайлса. Позднее концерт был отменён.

Погибшие - гражданин России, проживающий в Дании, и двое датских подростков, 17-летние мальчик и девочка. Среди четырех раненых - две датчанки, мужчина швед и подросток - также из Швеции. Полиция закрыла несколько аккаунтов подозреваемого в социальных сетях, где он публиковал видео, на которых позировал с оружием и делал самоубийственные жесты.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала жителей страны сплотиться и поддержать друг друга в это трудное время.