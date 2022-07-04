Стрельба в Копенгагене: вопросы без ответа

Много вопросов остаются без ответа в Дании после стрельбы, в результате которой трое погибли и четверо были серьезно ранены в торговом центре Копенгагена в воскресенье. Столичная полиция пока исключает террористический мотив. Задержанный, 22-летний датчанин , имел проблемы с психикой и действовал в одиночку.

Серен Томассен, начальник полиции Копенгагена: "Для меня важно подчеркнуть, что работа, которую мы проделали за одну ночь, не указывает на то, что подозреваемый работал вместе с другими или что ему кто-то помогал".

Полиция до сих пор не знает, почему подозреваемый застрелил нескольких человек, которых он якобы выбрал наугад. Но они считают, что нападение было инсценировано.

В момент происшествия в этом районе находились сотни людей, пришедшие на концерт британского певца Гарри Стайлса. Позднее концерт был отменён.

Погибшие - гражданин России, проживающий в Дании, и двое датских подростков, 17-летние мальчик и девочка. Среди четырех раненых - две датчанки, мужчина швед и подросток - также из Швеции. Полиция закрыла несколько аккаунтов подозреваемого в социальных сетях, где он публиковал видео, на которых позировал с оружием и делал самоубийственные жесты.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала жителей страны сплотиться и поддержать друг друга в это трудное время.