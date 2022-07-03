"Каметсталь": падение производства

«Каметсталь» – один из крупнейших украинских металлургических комбинатов. Он расположен в городе Каменское. Здесь трудятся более 9000 человек, многие из них, более 500, прежде работали в 300 км отсюда – в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», теперь разрушенном.

– «Азовсталь» стала символом нашей страны, нашей борьбы с врагом, – говорит Дмитрий Липпа, директор «Каметстали». – Я горжусь тем, что работаю в «Метинвест Холдинге», в состав которого входит и завод «Азовсталь». Видя этот пример, мы спокойно, смело выполняем свою работу, что помогает нам верить в будущее, в нашу победу.

Даже в нынешних непростых условиях на «Каметстали» производят по нескольку тонн стали в день, но директор признаёт, что это требует дополнительных усилий:

– Мы работаем, стараемся сократить издержки производства, но наша конкурентоспособность падает. У нас на комбинате три доменные печи, но сейчас, к сожалению, работает только одна из них. Выпуск конечной продукции сократился на две трети. Мы теряем много денег.

До начала вторжения сталь, произведённая на комбинате, экспортировалась по Чёрному морю. Теперь предстоит разработать новые маршруты, что приведёт к дополнительным затратам.