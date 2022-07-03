Стрельба в торговом центре в Копенгагене: есть убитые и раненые

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Fields в столице Дании. Есть раненые. Об этом сообщил Сёрен Томассен, глава оперативного отдела полиции Копенгагена. Задержан предполагаемый убийца – 22-летний гражданин Дании. Полиция не исключает версию теракта.

В мэрии заявили, что точное число пострадавших ещё уточняется. Больницы города переведены в режим повышенной готовности.

По сообщению местных СМИ, более 100 человек бросились к выходу из торгового центра, когда раздались первые выстрелы.

На месте продолжается полицейская операция, посетителей магазинов просят не выходить на улицу. Власти также рекомендовали жителям города связаться с родными.

Королевский дом сообщил об отмене праздничного мероприятия, посвященного окончанию первых трёх этапов велогонки "Тур де Франс", в котором должны были принять участие наследный принц Дании и премьер-министр страны.

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