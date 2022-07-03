Израильтяне протестуют против роста цен

Сотни израильтян вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, чтобы выразить возмущение ростом стоимости жизни. Собравшиеся, среди которых было немало молодёжи, протестовали против высоких цен на жильё, коммунальные услуги и продукты питания. Они требовали, чтобы правительство «починило сломанную систему». По данным местного популярного интернет-издания, арендная плата в стране выросла в среднем на 10% в первом квартале этого года.