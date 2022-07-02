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Ливия

Ливия: штурм парламента в Тобруке

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 Кнарик Хачатрян
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Штурм парламента в ливийском Тобруке
Штурм парламента в ливийском Тобруке   -   Авторское право  AFP (Videostandbild)

Протестующие в Ливии в пятницу штурмовали парламент в Тобруке. Они снесли бульдозером часть ворот, проникли в здание, совершили там акты вандализма и устроили поджог. В ряде помещений начался пожар. На момент штурма в здании никого не было, так как пятница в Ливии выходной день. 

Причиной протестов демонстранты называют серьёзное ухудшение условий жизни, в том числе перебои с электричеством, усугублённые блокадой нефтяных объектов на фоне стычек между вооруженными противоборствующими группами.

После года неуверенных шагов к миру после десятилетия войны Ливия, похоже, не приблизилась к достижению единства. Отдельные администрации в Триполи и Тобруке на востоке и западе страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как установить конституционные рамки. В четверг Организация Объединенных Наций заявила, что попытки выйти из тупика не увенчались успехом, и страна не приблизилась к проведению выборов.