Ливия: штурм парламента в Тобруке

Протестующие в Ливии в пятницу штурмовали парламент в Тобруке. Они снесли бульдозером часть ворот, проникли в здание, совершили там акты вандализма и устроили поджог. В ряде помещений начался пожар. На момент штурма в здании никого не было, так как пятница в Ливии выходной день.

Причиной протестов демонстранты называют серьёзное ухудшение условий жизни, в том числе перебои с электричеством, усугублённые блокадой нефтяных объектов на фоне стычек между вооруженными противоборствующими группами.

После года неуверенных шагов к миру после десятилетия войны Ливия, похоже, не приблизилась к достижению единства. Отдельные администрации в Триполи и Тобруке на востоке и западе страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как установить конституционные рамки. В четверг Организация Объединенных Наций заявила, что попытки выйти из тупика не увенчались успехом, и страна не приблизилась к проведению выборов.