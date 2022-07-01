Польша отгородилась от Беларуси 5-метровой стеной

Польша завершила строительство заграждения на границе с Беларусью. Начатые полгода назад, работы обошлись в 350 миллионов евро. Забор высотой 5,5 метров, увенчанный колючей проволокой, протянулся на 186 километров.

Приехавший на инаугурацию сооружения глава МВД Польши назвал стену "барьером, который отделяет нас от мрачной диктатуры Лукашенко".

Первым этапом войны в Украине стало нападение Лукашенко на польскую границу с Беларусью. Вдохновленный своим учителем Путиным, Лукашенко решил проверить на прочность восточную границу ЕС. Его стратегия заключалась в том, чтобы привезти мигрантов с Ближнего Востока, в основном мусульман. Затем белорусские пограничники вытеснили этих людей на польскую территорию Матеуш Моравецкий министр внутренних дел Польши

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз.

Всего в 2021 году польско-белорусскую границу, по данным погранслужбы, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала 2022 года количество таких попыток превысило 5,8 тысяч. После вторжения России в Украину Варшава открыла границы для украинских беженцев.

При этом Европейский суд по правам человека осудил Польшу в двух отдельных случаях выдворения чеченских просителей убежища на границе с Беларусью. В частности, суд вынес решение в пользу семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми. Польские пограничники отклонили их ходатайства о предоставлении убежища и отправили обратно в Беларусь, несмотря на "риск отправки в Чечню, где они могли подвергнуться жестокому обращению", написано в решении ЕСПЧ. Здесь напомнили о запрете коллективной высылки иностранцев, закрепленном в Европейской конвенции по правам человека.