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мир

Париж передал Праге бразды правления в ЕС

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Руководство Франции передаёт Чехии символические бразды правления в ЕС, Мадрид, 30 июня 2022 г.
Руководство Франции передаёт Чехии символические бразды правления в ЕС, Мадрид, 30 июня 2022 г.   -   Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Прага организует внеочередной саммит ЕС 6 и 7 октября. В нём, помимо государств-членов, примут участие страны, желающие рано или поздно присоединиться к европейской семье. Таковы первые меры Чехии - нового председателя Евросоюза, к которой в полночь пятницы перешло ротационное председательство.

Накануне в Праге, передавая символически бразды правления чешскому премьеру, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул: 

Мы договорились провести внеочередной Европейский совет во время нашего председательства, а также обсудили проект "Расширенная Европа" - платформу для встречи всех демократически настроенных европейских стран
Шарль Мишель
председатель Евросовета

Чуть раньше днём, по окончании саммита НАТО в Мадриде, французских президент и министр иностранных дел передали эстафетную палочку своим чешским коллегам, пожелав им "удачи".

Эммануэль Макрон назвал главным достижением французского председательства доработку соглашения между Болгарией и Северной Македонией, что позволит открыть переговоры о вступлении последней в ЕС.

Ключевой для Праги станет помощь Украине во всех областях - от приёма беженцев до восстановления разрушенной экономики, а также обеспечение европейской энергетической безопасности.