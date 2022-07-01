Париж передал Праге бразды правления в ЕС

Прага организует внеочередной саммит ЕС 6 и 7 октября. В нём, помимо государств-членов, примут участие страны, желающие рано или поздно присоединиться к европейской семье. Таковы первые меры Чехии - нового председателя Евросоюза, к которой в полночь пятницы перешло ротационное председательство.

Накануне в Праге, передавая символически бразды правления чешскому премьеру, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул:

Мы договорились провести внеочередной Европейский совет во время нашего председательства, а также обсудили проект "Расширенная Европа" - платформу для встречи всех демократически настроенных европейских стран Шарль Мишель председатель Евросовета

Чуть раньше днём, по окончании саммита НАТО в Мадриде, французских президент и министр иностранных дел передали эстафетную палочку своим чешским коллегам, пожелав им "удачи".

Эммануэль Макрон назвал главным достижением французского председательства доработку соглашения между Болгарией и Северной Македонией, что позволит открыть переговоры о вступлении последней в ЕС.

Ключевой для Праги станет помощь Украине во всех областях - от приёма беженцев до восстановления разрушенной экономики, а также обеспечение европейской энергетической безопасности.