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Барби в образе Дэвида Боуи

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 Euronews
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Барби в образе Дэвида Боуи, выпущенная 30 июня 2022 года ограниченная серия
Барби в образе Дэвида Боуи, выпущенная 30 июня 2022 года ограниченная серия   -   Авторское право  Chris Pizzello/2022 Invision

Американская компания Mattel представила эксклюзивную коллекцию кукол Барби в образе Дэвида Боуи. Выпуск приурочен к 50-летию Hunky Dory - четвёртого альбома музыканта, в который вошли хиты "Changes" и "Life on Mars?"

Три года назад компания выпустила куклу альтер-эго Боуи Зигги Стардаста. Дэвид Боуи начал музыкальную карьеру в начале 1960-х, записал 25 студийных альбомов, работал в области искусства, моды и кино. Певец скончался 10 января 2016 года после продолжительной борьбы с раком.

Приобрести игрушку можно за 50 долларов в интернете или крупных розничных магазинах.