Американская компания Mattel представила эксклюзивную коллекцию кукол Барби в образе Дэвида Боуи. Выпуск приурочен к 50-летию Hunky Dory - четвёртого альбома музыканта, в который вошли хиты "Changes" и "Life on Mars?"

Три года назад компания выпустила куклу альтер-эго Боуи Зигги Стардаста. Дэвид Боуи начал музыкальную карьеру в начале 1960-х, записал 25 студийных альбомов, работал в области искусства, моды и кино. Певец скончался 10 января 2016 года после продолжительной борьбы с раком.

Приобрести игрушку можно за 50 долларов в интернете или крупных розничных магазинах.