Американский певец R Kelly приговорён к 30 годам тюрьмы

R Kelly приговорён к 30 годам тюрьмы. Знаменитого американского певца и продюсера, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, признали виновным в торговле людьми с целью сексэксплуатации.

Следствие доказало, что на протяжении многих лет он подвергал физическому, психологическому насилию женщин и принуждал к сексуальным отношениям несовершеннолетних.

Бреон Пис, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка:

"Это важный итог для всех жертв и особенно тех, кто так храбро свидетельствовал об ужасных, садистских издевательствах, которым они подвергались. R Kelly - настоящий злодей".

Джованте Каннингем, истица по делу R Kelly:

"Я начала этот путь 30 лет назад. Мне было 14, когда я столкнулась с Робертом Сильвестром Келли. До сегодняшнего дня не было в моей жизни момента, когда я бы действительно верила в то, что суд способен встать на защиту темнокожих девушек и женщин".

Обвинительный приговор американской поп-звезде стал важной вехой в истории движения #MeToo. Это первый судебный процесс о сексуальном насилии, в котором большинство обвинительниц - темнокожие женщины.

Адвокаты Ар Келли заявили, что намерены обжаловать решение суда.