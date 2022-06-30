English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
США

Американский певец R Kelly приговорён к 30 годам тюрьмы

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Суд над певцом R Kelly (наст. имя Роберт Сильвестр Келли). 29 июня 2022 г.
Суд над певцом R Kelly (наст. имя Роберт Сильвестр Келли). 29 июня 2022 г.   -   Авторское право  Elizabeth Williams/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

R Kelly приговорён к 30 годам тюрьмы. Знаменитого американского певца и продюсера, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, признали виновным в торговле людьми с целью сексэксплуатации.

Следствие доказало, что на протяжении многих лет он подвергал физическому, психологическому насилию женщин и принуждал к сексуальным отношениям несовершеннолетних.

Бреон Пис, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка:
"Это важный итог для всех жертв и особенно тех, кто так храбро свидетельствовал об ужасных, садистских издевательствах, которым они подвергались. R Kelly - настоящий злодей".

Джованте Каннингем, истица по делу R Kelly:
"Я начала этот путь 30 лет назад. Мне было 14, когда я столкнулась с Робертом Сильвестром Келли. До сегодняшнего дня не было в моей жизни момента, когда я бы действительно верила в то, что суд способен встать на защиту темнокожих девушек и женщин".

Обвинительный приговор американской поп-звезде стал важной вехой в истории движения #MeToo. Это первый судебный процесс о сексуальном насилии, в котором большинство обвинительниц - темнокожие женщины.

Адвокаты Ар Келли заявили, что намерены обжаловать решение суда.