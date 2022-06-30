Бозон Хиггса: 10 лет открытию

10 лет назад исследователи, работавшие с Большим адронным коллайдером, подтвердили существование бозона Хиггса, что стало одним из самых важных открытий в науке. О нем было объявлено 4 июля 2012 года. Открытие бозона Хиггса приблизило ученых к разгадке того, как частицы получают свою массу.

Авторы теории Питер Хиггс и Франсуа Энглер в 2013 году были удостоены Нобелевской премии по физике.

Европейская организация по ядерным исследованиям планирует перезапустить коллайдер после трехлетней технической паузы. 5 июля коллайдер начнет сталкивать частицы друг с другом с беспрецедентным уровнем энергии.

"В Большом адронном коллайдере сначала мы будем ускорять протоны, с энергией 6,8 электронвольт на каждом пучке. На таком уровне энергия столкновения достигнет 13,6 трлн электронвольт, что станет интересным рекордом для этого эксперимента. После чего мы будем собирать данные, полученные в ходе эксперимента, в течении трех лет. Я надеюсь, что мы сможет сделать новые открытия", — говорит главный инженер Дельфин Жаке.

Большой адронный коллайдер построен вблизи Женевы. Его главная задача — достоверно обнаружить любые отклонения от Стандартной модели устройства Вселенной.

В строительстве и исследованиях принимали участие более 10 тысяч учёных и инженеров из более чем 100 стран.