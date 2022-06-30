Плавучие дома на Ниле идут под снос

Плавучие дома, которые на протяжении десятилейти наблюдаются на реке Нил, давно стали местной достопримечательностью. Однако уже совсем скоро они исчезнут.

Такое решение приняли египетские власти. Это один из пунктов нового "плана по благоустройству территории набережной". Распоряжение о выселении получили жильцы около 30 оставшихся построек. Они сетуют на то, что альтернативноё жилье им не предоставили. Причём о сносе их предупредили слишком поздно - менее чем за две недели до его начала. Этого времени не хватит на то, чтобы попытаться обжаловать решение в суде.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.