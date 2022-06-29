Совбез ООН обсудил удар по Кременчугу

Выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН, президент Украины объявил минуту молчания в память о соотечественниках, погибших в войне с Россией. Встреча была инициирована Киевом для обсуждения ракетного обстрела торгового центра в городе Кременчуге, который произошёл в понедельник.

Владимир Зеленский обвинил Россию в терроризме и потребовал лишить её права голоса в Совбезе.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Если бы какая-либо страна убивала мирных граждан, это определенно было бы признано терроризмом. Такие организации становятся врагами для всего человечества. То, что наказывается на уровне конкретных преступников и преступных организаций, не должно оставаться безнаказанным на уровне государства, которое стало террористическим".

Москва неоднократно отрицала, что российские ВС целятся в объекты гражданской инфраструктуры.

**Дмитрий Полянский, заместитель постпреда России при ООН:

**_"В реальности никакого удара по нему не наносилось. Российские ВС нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе кременчугского завода дорожных машин"._

Позже Зеленский опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой, как утверждается, запечатлён момент попадания российской ракеты в непосредственно торговый центр.

В результате погибли по меньшей мере 18 человек и около 60 получили ранения.

В Кремле заявили, что военные действия могут прекратиться до конца суток, если Украина выполнит условия Москвы и сложит оружие.