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Франция
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Вердикт по делу о терактах в Париже: Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению

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 Euronews
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Адвокаты Салаха Абдеслама
Адвокаты Салаха Абдеслама   -   Авторское право  Michel Euler/AP

Судебный процесс по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже завершился. Единственный выживший участник кровавого нападения Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению с невозможностью сокращения срока. Это высшая мера наказания во Франции. 

По этому делу проходили еще 19 обвиняемых, все, кроме одного, признаны виновным в пособничестве терроризму и приговорены к различным тюремным срокам.

Жертвами серии терактов в концертном зале "Батаклан", на стадионе "Стад-де-Франс" и на террасах нескольких ресторанов X и XI округов Парижа стали 130 человек. Более двух тысяч признаны пострадавшими.