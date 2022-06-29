Вердикт по делу о терактах в Париже: Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению

Судебный процесс по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже завершился. Единственный выживший участник кровавого нападения Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению с невозможностью сокращения срока. Это высшая мера наказания во Франции.

По этому делу проходили еще 19 обвиняемых, все, кроме одного, признаны виновным в пособничестве терроризму и приговорены к различным тюремным срокам.

Жертвами серии терактов в концертном зале "Батаклан", на стадионе "Стад-де-Франс" и на террасах нескольких ресторанов X и XI округов Парижа стали 130 человек. Более двух тысяч признаны пострадавшими.