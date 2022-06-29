Судьи готовятся огласить вердикт по делу о терактах 13 ноября 2015

Самый длинный в истории Франции судебный процесс подошел к концу. После почти десяти месяцев разбиратльств и показаний, в среду, 29 июня, пять судей должны вынести приговор по делу 13 ноября.

В этот день в 2015 году жертвами серии терактов в концертном зале "Батаклан", на стадионе "Стад-де-Франс" и на террасах нескольких ресторанов X и XI округов Парижа стали 130 человек. Более двух тысяч признаны пострадавшими.

Перед судом предстали 14 подозреваемых, среди которых единственный выживший организатор Салах Абдеслам. Он утверждает, что не принимал непосредственного участия в терактах и намеренно не взорвал пояс смертника — в отличие от других своих соратников. Тем не менее, прокуроры считают, что Салах Абдеслам не сделал этого лишь потому, что его пояс оказался неисправным.

Еще шестерых участников судят заочно.

Теракты 13 ноября 2015 года считаются самым жестоким преступлением в истории современной Франции.